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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin eşinden flaş paylaşım! 'Neden çıktı?'
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Haber Giriş: 30.11.2020 - 00:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin eşinden flaş paylaşım! 'Neden çıktı?'

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin eşinden flaş paylaşım! 'Neden çıktı?'
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Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan ve ilk yarıda 34. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golünü atmasına karşın ikinci yarıda oyundan çıkan Papiss Cisse için eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de ilk golü atan isim Papiss Cisse olmuştu.

Cisse, ikinci yarıda yerini Kemal Ademi'ye bıraktı. Cisse'nin eşi Awa Diallo'dan oyuncu değişikliği tepkisi geldi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Diallo, "Cisse ilk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi | Fenerbahçeli Papiss Cissenin eşinden flaş paylaşım Neden çıktı

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