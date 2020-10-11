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Son dakika haberi | Fenerbahçeli Marcel Tisserand sakatlandı! Son durumu...
Fenerbahçe'nin yeni transferi stoper Marcel Tisserand, Demokratik Kongo'nun Burkina Faso ile karşılaştığı maçta sakatlandı.
Sarı lacivertlilerin yaz transfer sezonunda Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand, milli takımının Burkina Faso ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Futbol Arena'nın haberine göre, karşılaşmaya devam edemeyen 27 yaşındaki Marcel Tisserand'ın sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.
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