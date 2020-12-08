Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Volkan Demirel veliahtını oynarken kendi seçti

Volkan Demirel, takımdaki son sezonunda teknik direktör Ersun Yanal’a, “Bu çocuk çok yetenekli” diyerek, Altay Bayındır’ı tavsiye etti. Yanal da bizzat Altay’ı arayıp, “Volkan’dan sonra kaleyi sana teslim etmeyi düşünüyoruz” dedi ve transfer gerçekleşti.

F.Bahçe, kalecilerden yana hep şanslı bir kulüp olmuştur. Cihat Arman, Şükrü Ersoy, Ilie Datcu, Yavuz Şimşek, Tony Schumacher, Yaşar Duran, Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber, Vokan Demirel ve henüz 22 yaşında Türkiye’nin konuştuğu Altay Bayındır. Önceki gün Denizli deplasmanında 1’i penaltı olmak üzere 7 kurtarış yaparak takımını ipten alan Altay’ın başarı öyküsünü araştırırken öyle bir detay yakaladım ki, “Bunu daha önce nasıl düşünemedim?” dedim kendi kendime. Meğer Volkan Demirel veliahtını kendi seçmiş. Üstelik futbol oynadığı dönemde.

Yedek değil, birinci kaleci

Sarı lacivertli takımın kalesini koruduğu son sezonda teknik direktör Ersun Yanal’a o dönem Ankaragücü’nde oynayan Altay Bayındır’ı anlatıp, “Hocam bu çocuk gerçekten çok yetenekli. Ben çok beğeniyorum. Çok iyi bir kaleci olacak” diyen Volkan Demirel, bu görüşünü, “Beğendiğiniz kaleciler kimler?” diye soran herkesle de paylaşmış. Demirel’in bu övgüleri üzerine Yanal bizzat aramış Altay’ı. “Fenerbahçe’ye gel ve adını Türk futbol tarihine yazdır” demiş ve Volkan Demirel’den sonra kaleyi ona teslim etmeyi düşündüğünü ifade etmiş.

Birinci ağızdan sarı lacivertli kulübün birinci kalecisi olma sözünü alan Altay böylece Samandıra’nın yolunu tutmuş.

Başarının iki sırrı: Kraft ve ortam

Volkan Demirel artık teknik direktör Erol Bulut’un yardımcısı olarak görev yapıyor ama bir gözü hep Altay’ın üzerinde. “Bir kaleci oynaya oynaya gelişir. Yaşı henüz çok genç ama olgun bir kişiliği var, çok daha iyi olacak” diyor Demirel. Ve ekliyor: “Altay gelişmeye açık, Avrupa’nın en iyi genç kalecilerinden biri olmaya aday. İnşallah Eljif Elmas ve Vedat Muriç’ten sonra Fenerbahçe’nin dünya vitrinine sunacağı üçüncü isim olacak.” Altay’ın bu sezonki yükselişinin sebebini sorduğumuzda ise şunları söyledi Volkan Demirel: “Kaleci antrenörümüz Michael Kraft’ın rolü çok büyüktür kuşkusuz ama bir de takımdaki arkadaşlık iklimi elbetteki çok olumlu etkiledi Altay’ı.”

Bu sezon Fenerbahçe’nin tüm lig maçlarında forma giyen kaleci Altay, özellikle 0-0 biten Galatasaray derbisi ile 2-1 kazanılan Karagümrük ve 2-0 galip gelinen Denizlispor karşılaşmalarında yıldızlaştı. 22 yaşındaki Altay, Ümit ve A Milli takımların kadrosunda yer alıyor.

VOLKAN DEMiREL

17- Fenerbahçe’de oynadığı yıl. 2002’de Kartalspor’dan transfer edildi.

522- F.Bahçe formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa’da oynadığı maç.

511- Sarı lacivertli takımda tüm kulvarlarda oynadığı maçlarda yediği gol sayısı.

197- Fenerbahçe formasıyla çıktığı 522 maçın 197’sinde kalesini gole kapattı.

ALTAY BAYINDIR

11- Altay Bayındır bu sezon ligde 11 maçta forma giyerken, kalesinde 13 gol gördü.

47- Geçen yıl Fenerbahçe’ye transfer olan Altay’ın forma giydiği resmi maçlar.

63- Altay Bayındır’ın sarı lacivertli formayla çıktığı resmi maçlarda yediği gol.

9- Altay, sarı lacivertli formayı giydiği maçların 9’unda kalesini gole kapatmayı başardı.

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