Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de tartışılan transfer; Brahim Darri

Fenerbahçe'nin Karagümrük forması giyen Brahim Darri ile anlaştığı iddia edilirken sarı lacivertli taraftarları bu hamleyi pek beğenmedi.

Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 1 milyon euro ödeneceği ifade edilirken sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada bu transferi eleştirdi.

Sosyal medyada yer alan bazı yorumlar şöyle;

- Süleyman Hurma da bu transferi doğruladı. Barış Alıcı, Darri'nin 4 gol 1 asistle oynadığı ligte double double yaptı. Sekidika 15+ gol attı ancak Süper Lig'deki durumu ortada. Darri ne katkı sağlayacak? Oyuncuları değersizleştirmeyin diyorsunuz da aldıklarınız zaten çöp!

- Eğer Fenerbahçe'nin yeni, hatalarından ders almış futbol aklı, 1 milyon Euro'ya Darri'yi transfer etmek ise umarım TFF'den transfer yasağı falan gelir Fenerbahçe'ye...

- Brahim Darri haberi umarım sadece kötü bir şakadır. Aman aman

Karagümrük formasıyla bu sezon 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik performans sergileyen Brahim Darri'nin Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

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