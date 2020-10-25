Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Kadroya alınmadı
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşılaştığı maçın kadrosuna, bağırsak enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz alınmadı.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Göztepe maçına Lemos'un yokluğunda 11'de başlayan yıldız savunmacı, Trabzonspor mücadelesi öncesinde geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almadı.
Kadıköy'de Trabzonspor ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, geçen hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti.
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