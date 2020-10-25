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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Kadroya alınmadı
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Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 25.10.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Kadroya alınmadı

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Kadroya alınmadı
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Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşılaştığı maçın kadrosuna, bağırsak enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz alınmadı.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Göztepe maçına Lemos'un yokluğunda 11'de başlayan yıldız savunmacı, Trabzonspor mücadelesi öncesinde geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almadı.

Kadıköy'de Trabzonspor ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, geçen hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti.

Son Dakika Haberi | Fenerbahçede Serdar Aziz şoku Kadroya alınmadı

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