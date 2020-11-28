Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Perotti ve Gökhan’ı derbi ateşi sardı

Uzun bir aradan sonra döndüğü Fenerbahçe’de kaptanlık görevini de üstlenen Gökhan Gönül, sakatlığını yenip Beşiktaş derbisinde forma giyebilmek için var gücüyle çalışıyor.

Geçmişten bugüne büyük maçları kaçırmama isteğiyle bilinen tecrübeli futbolcu, yaklaşık 10 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından salonda çalıştı, sahada düz koşu yaptı, ardından topla kendisini denedi ve kasığında bir ağrı hissetmeyince dün takımla çalışmalara katılarak, derbiye yetişme sinyalleri verdi.

GÖKHAN’IN FiZiK YAPISI ÇOK GÜÇLÜ

Gökhan Gönül’ün yaşadığı sakatlığın normal bir bünyede minimum 2 haftada atlatılabileceğini belirten Fenerbahçe Kulübü sağlık ekibi, 35 yaşındaki futbolcunun tıpkı 18 yaşındaki bir genç kadar güçlü fizik yapısına sahip olması sayesinde sahalara dönüşünü 1 hafta erkene çektiğini ifade ettiler. Bu arada Gençlerbirliği maçı dönüşü bağırsak enfeksiyonu geçiren ve üç gün takımdan ayrı kalarak serum tedavisi gören Diego Perotti’nin de yarın Beşiktaş karşısında forma giyebileceği belirtildi.

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