MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Perotti ve Gökhan’ı derbi ateşi sardı
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Perotti ve Gökhan’ı derbi ateşi sardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 28.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Perotti ve Gökhan’ı derbi ateşi sardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sakatlığını atlatan Gökhan Gönül ile hastalığı iyileşen Arjantinli futbolcunun yarın oynanacak Beşiktaş derbisine yetişmeleri bekleniyor.

Uzun bir aradan sonra döndüğü Fenerbahçe’de kaptanlık görevini de üstlenen Gökhan Gönül, sakatlığını yenip Beşiktaş derbisinde forma giyebilmek için var gücüyle çalışıyor.

Geçmişten bugüne büyük maçları kaçırmama isteğiyle bilinen tecrübeli futbolcu, yaklaşık 10 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından salonda çalıştı, sahada düz koşu yaptı, ardından topla kendisini denedi ve kasığında bir ağrı hissetmeyince dün takımla çalışmalara katılarak, derbiye yetişme sinyalleri verdi. 

GÖKHAN’IN FiZiK YAPISI ÇOK GÜÇLÜ

Gökhan Gönül’ün yaşadığı sakatlığın normal bir bünyede minimum 2 haftada atlatılabileceğini belirten Fenerbahçe Kulübü sağlık ekibi, 35 yaşındaki futbolcunun tıpkı 18 yaşındaki bir genç kadar güçlü fizik yapısına sahip olması sayesinde sahalara dönüşünü 1 hafta erkene çektiğini ifade ettiler. Bu arada Gençlerbirliği maçı dönüşü bağırsak enfeksiyonu geçiren ve üç gün takımdan ayrı kalarak serum tedavisi gören Diego Perotti’nin de yarın Beşiktaş karşısında forma giyebileceği belirtildi.

Son Dakika Haberi | Fenerbahçede Perotti ve Gökhan’ı derbi ateşi sardı

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle