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Futbol
Haber Giriş: 08.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de ortalar karavana!

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de ortalar karavana!
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Fenerbahçe’nin maç boyunca yaptığı 43 ortanın sadece 4’ü isabetliydi.

Fenerbahçe-Konyaspor maçında son derece ilginç istatistikler oluştu...

Sarı lacivertliler 90 dakikada toplam 43 orta yaparken, bunların sadece 4’ünde isabet sağlayabildi.

Fenerbahçeli futbolcuların ilk yarıda yaptığı 19 ortanın hiçbiri yerine ulaşamadı.

Caner yine en çok orta yapan (21) isim olurken, bunların sadece 2’si isabetliydi.

Konyasporlu oyuncular da ortalarda son derece başarısızdı; 12’de 1 isabet. 

Kalesinde 2 gol gören F.Bahçeli Altay Bayındır, 3 tane de kurtarış yaptı

Fenerbahçe’de 5. kez ilk 11’de sahaya çıkan Mame Thiam, hiçbir maçta 90 dakika oynayamadı.

2. haftada Hatay’la 0-0 berabere kalan sarı lacivertli takım, ligde 4 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.

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