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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Francesco Farioli iddiaları! Karagümrük'ten izin...

#Fenerbahçe#Farioli#Pereira
Son Dakika Haberi... Fenerbahçede Francesco Farioli iddiaları Karagümrükten izin...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevinden ayrılacağı konuşulurken sarı-lacivertlilerin de Francesco Farioli ile görüşmek için Fatih Karagümrük'ten izin aldığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminin sona ereceği dedikodularının ardından flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Francesco Farioli ile görüşmek için Fatih Karagümrük’ten izin aldı.

SÜLEYMAN HURMA: 'ENGEL OLMAM'

Ajansspor'a konuşan Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." dedi.

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SÜLEYMAN HURMA SPOR ARENA'NIN KONUĞU OLMUŞTU

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Spor Arena'nın konuğu oldu. Deneyimli yönetici, kulübünün performansı, merak edilen transferleri, Francesco Farioli tercihi, geçmişten günümüze uzanan yaşanmışlıkları ile sahibi olduğu Fatih Karagümrük ve kendisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Süleyman Hurma, Paris Saint-Germain Sahibi Nasser Al Khelaifi'den Bruno Fernandes'e uzanan Fatih Karagümrük ilişkisini, en büyük hedefi olan Chelsea'li Ross Barkley'i ve Karagümrük'ün stat ile tesis probleminin çözülmemesi halinde kulübü bırakacağını da duyurdu.

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00:00 Teaser
00:40 Açılış
01:18 Menajerlikten Kulüp Sahipliğine
02:23 Hedeflerimizin Gerisindeyiz
03:12 Neden Farioli'yi Tercih Etti?
05:44 Teknik direktörlerin Satışına İnanıyorum
07:24 İtalyan Futboluna İlgimiz Tesadüf
10:06 Benatia bize transfer olunca PSG Başkanı Aradı
11:30 Bruno Fernandes Karagümrük'e Oyuncu Baktı
14:38 Rose Barkley ile Anlaştık Ama...
15:38 Emre Mor'u Denenemek Aptallık Olurdu
17:35 Emre Demir'i 8 Yaşında Aldım
19:56 Mehmet Topuz'u Satmak İstemedim...
23:34 Oyuncularım Bana Düşman Oldu
24:58 Tesis ve Stadyum Problemini Aşamazsam Çekilirim

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#Fenerbahçe#Farioli#Pereira

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