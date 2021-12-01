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Fatih Karagümrük kupada hata yapmadı

#Ziraat Türkiye Kupası#Karagümrük#Sarıyer
Fatih Karagümrük kupada hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Fatih Karagümrük, Sarıyer’i konuk etti. Kırmızı-siyahlılar maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi.

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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Pakkan xx, Mehmet Yıldırım xx, Hasan Erdoğan xx

Fatih Karagümrük: Utku xx, Serhat x (Alparslan dk. 46 xx), Baniya xx, Zukanovic xxx, Balkovec xxx, Biglia xxx, (Samed Onur dk. 83 ?), Ahmed Musa xxx, Emre Mor xx (Levent Mercan dk. 61 xx), Erhun xxx (Adnan Uğur dk. 74 x), Tunay xx, Vato x (Karamoh dk. 61 xxx)

Sarıyer: Batuhan Ünsal xx, Berkan Keskin xx, Burak Albayrak xx (Talha Yazgan dk. 59 x), Nuri Terliksiz xx, Hüsnü Başkurt x (Yaşar Acer dk. 74 x), Adem Koçak xx (Emirhan Ebrar Akdemir dk. 85 ?), Emirhan Koca x (Koray Kılınç dk. 74 x), Barış Memiş xx, Mertcan Açıkgöz xx, Furkan Sağman x (Taha Yalçıner dk. 85 ?), Halil İbrahim Öner x

Goller: Zukanovic (dk. 23), Ahmed Musa (dk. 65) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Serhat, Biglia (Fatih Karagümrük)

Fatih Karagümrük kupada hata yapmadı

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Maçtan dakikalar

23. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec, arka direğe ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Zukanovic net bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 1-0

27. dakikada Barış Memiş bekletmeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı savunmanın arkasına gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mertcan bekletmeden vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Balkovec’in soldan kullandığı kornerde Zukanovic kafayla arka direğe indirdi. Bu noktada bomboş pozisyondaki Baniya istediği vuruşu yapamadı ve topu auta gönderdi.

65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Tunay, kale sahası önündeki Ahmed Musa’yı gördü. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda top önce üst direğe ardından zemine çarpıp oyun alanına döndü. Bu pozisyonda yardımcı hakemin uyarısıyla Hakem Burak Pakkan golü verdi. 2-0

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#Ziraat Türkiye Kupası#Karagümrük#Sarıyer

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