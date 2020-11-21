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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Filip Novak'tan 'ilk 11' açıklaması! 'Daha iyi olabilirim'
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Haber Giriş: 21.11.2020 - 18:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Filip Novak'tan 'ilk 11' açıklaması! 'Daha iyi olabilirim'

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Filip Novak'tan 'ilk 11' açıklaması! 'Daha iyi olabilirim'
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Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de başlayan Filip Novak, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası konuştu.

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Filip Novak, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Filip Novak'ın açıklamaları;

Gerçekten çok mutluyum, öncelikle 11'de başladığım için. Milli Takım'dan geç döndüm, daha iyi olabilirim. Sonuçta bugün bir galibiyet aldık ve gelecek hafta daha iyi olacağız

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA ODAKLANDIK

Önceki maçımızı kaybetmiştik, üzerimizde bir baskı vardı. Bugün baskıyı üzerimizden kaldırdık, galip gelerek unuttuk ve önümüzdeki maça odaklandık.

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