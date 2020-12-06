MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan maç sonu isyan!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan maç sonu isyan!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.12.2020 - 22:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan maç sonu isyan!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta hakem Ali Palabıyık'ın yönetimine ve son haftalardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

A Spor'a konuşan Belözoğlu, "Çok rahatsızız, biz rahatsızız, bu şekilde devam etmez bu. Herkes bunu bilsin, biz sadece sahaya odaklanmak istiyoruz ama buna müsaade edilmiyor. Mevcut durumdan çok rahatsızız." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle