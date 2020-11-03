Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Caner Erkin’den 25 ortayla tarihi performans

Fenerbahçe’deki ikinci döneminde harika bir performansla sezona başlayan Caner Erkin, Antalya maçının kazanılmasında büyük rol oynadı. 32 yaşındaki futbolcu, karşılaşma boyunca tam 25 orta yapmayı başardı. Sarı lacivertli futbolcunun bu istatistiği Süper Lig tarihine de geçti ve bir lig karşılaşması sırasında yapılan en yüksek 5. orta sayısı oldu. Daha önce Süper Lig kariyerinde 1 maçta 26 orta yapan Caner Erkin, Antalyaspor’a karşı tam 25 orta denemesi gerçekleştirdi. Akan oyunda 12, duran toptan ise 13 orta yapan Caner, akan oyunda 4, duran topta ise 5 isabetli orta denemesine imza attı.

3 GOLE KATKI YAPTI

Sarı lacivertli futbolcu bunun yanı sıra, Süper Lig’in ilk 7 haftasında 3 asiste imza attı ve Kanarya’nın başarısında büyük pay sahibi oldu.