Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Alper Pirşen'den Beşiktaş'a sert tepki!

Alper Pirşen'in açıklamaları şöyle:

"Maçın 2. golünden önceki faul çok bariz. Josef de Souza'nın en son hareketi, dünyanın neresinde kırmızı kart değil, gelişi kırmızı! Bu algı paketi, sadece Beşiktaş başkanının açıklamasıyla bitmedi. Beşiktaş yönetiminden idare ekibine, hatta teknik direktörlerine algı yönetimi yaptığını gördük. Herhalde Beşiktaş maça hazırlanırken algı çalışması yapmış. Beşiktaş teknik direktörünün atılmamasına inanamıyorum! Yardımcıya sarı kart gösterdi, bu bile devam et mesajıdır. Biz fazla iyi niyetli davranmışız, Fenerbahçe olarak spor ahlakının peşinden gidiyoruz ama gelecek 30 haftada göreceğiz."