MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Fenerbahçe ve Trabzonspor istedi, Kayserispor’a gitti
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ve Trabzonspor istedi, Kayserispor’a gitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.11.2020 - 22:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ve Trabzonspor istedi, Kayserispor’a gitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ve Trabzonspor istedi, Kayserispor’a gitti
Abone Olgoogle-news

Bursaspor eski Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'la anlaşmaya varan Samet Aybaba'nın, yardımcısı olarak yarın göreve başlayacak.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor’un sportif direktörlüğünü yapan,oluşturduğu altyapı organizasyonu ve profesyonel takıma kazandırdığı genç oyuncularla dikkat çeken 29 yaşındaki Selçuk Erdoğan’ın adı sezon başı Fenerbahçe’yle anılıyordu. Genç futbol insanı bundan sonra Kayserispor’un başarısı için mücadele edecek.

Emre Belözoğlu’nun yeni yapılanmada yanında görmek istediği ve teknik direktörlük planlarında da ekibine dahil etmek istediği isimler arasında yer alan Erdoğan’ı Trabzonspor’un eski teknik direktörü Eddie Newton’da teknik heyetinde görmek için görüşmeler yapmıştı.

Feda döneminde Beşiktaş’ta antrenörlüğe başlayıp, uzun yıllar Samet Aybaba ve Ünal Karaman gibi isimlerle Süper Lig’de çalışan Selçuk Erdoğan, Avrupa’nın en genç antrenörü unvanını elinde bulunduruyor.

Kayserisporda Samet Aybaba dönemi
Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle