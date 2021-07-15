Son Dakika Haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! EURO 2020'de çok konuşulmuştu...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Andriy Yarmolenko için kulübü West Ham United’a teklif yaptığı öne sürüldü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde şampiyonluk adına iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli, ekip bu doğrultuda Andriy Yarmolenko ismini gündemine aldı. Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncu için kulübü West Ham United’a teklif yaptığı belirtildi.
EURO 2020'DE 2 GOLÜ VAR
Ukraynalı futbolcu, EURO 2020'de milli takımıyla çıktığı 5 resmi maçta 2 gol kaydetti. 445 dakika sahada kalan Andriy Yarmolenko, %77'lik pas isabet yüzdesi yakalamıştı.