Son Dakika Haberi... FenerbahÃ§e-Royal Antwerp maÃ§Ä±nda Ã§ok konuÅŸulan karar Mbwana Samatta golÃ¼ attÄ± ama...

FenerbahÃ§e ile Royal Antwerp'in kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi grup maÃ§Ä±nda sarÄ±-lacivertlilerin yediÄŸi gol Ã§ok konuÅŸuldu.
BelÃ§ika ekibi, henÃ¼z 2. dakikada Mbwana Samatta'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± golle Ã¶ne geÃ§erken pozisyonun ofsayt olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde tartÄ±ÅŸmalar ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Rus hakem Sergey Ivanov, uzun sÃ¼ren incelemenin ardÄ±ndan orta noktayÄ± gÃ¶stererek golÃ¼ verdi.
VAR incelemesinin ardÄ±ndan Ã§ekilen Ã§izgide Samatta ile Samuel'in aynÄ± hizada olduÄŸu ekranlara yansÄ±dÄ±.
Ancak sosyal medyada Ã§izginin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu ve Samatta'nÄ±n ofsayt pozisyonunda yer aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§ok sayÄ±da paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±ldÄ±.
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SAMATTA GOLÃœ ATTI AMA...
Bonservisi FenerbahÃ§e'de olan ve sezon baÅŸÄ±nda kiralanan Mbwana Samatta, attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n ardÄ±ndan sevinÃ§ yaÅŸamadÄ±.
AyrÄ±ca yÄ±ldÄ±z futbolcu, FenerbahÃ§e'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediÄŸi en erken golÃ¼ kaydetti.
FENERBAHÃ‡E'YE YAZILDI
GeÃ§en sezon sarÄ±-lacivertlilerde forma giyen Samatta'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n, Antwerp yerine FenerbahÃ§e'ye yazÄ±lmasÄ± da dikkat Ã§ekti.
Ãœlker Stadyumu'nda kÄ±sa bir sÃ¼re skor tablosunda FenerbahÃ§e'nin Ã¶ne geÃ§tiÄŸi gÃ¶sterilirken sonrasÄ±nda dÃ¼zeltme yapÄ±ldÄ±.
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