Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Mergim Berisha transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Avusturya ekiplerinden Salzburg'un forvet oyuncusu Kosova asıllı Alman Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, daha önce anlaştığı ve İstanbul'a getirdiği Mergim Berisha'nın transferini duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Salzburg'un 23 yaşındaki Alman forvetini 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Mergim Berisha, geçen sene Salzburg’ta çok başarılı bir sezon geçirmiş, 22 gol ve 11 asistle oynamıştı. 1 metre 88 santim boyundaki futbolcunun bu sezon 2 karşılaşmada 1 golü bulunuyor
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Kulübümüz, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha’yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha’ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Mergim Berisha!
İŞTE BERISHA'NIN İLK SÖZLERİ;
Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'ye transfer olduğum için gurur duyuyorum. Hedeflerimize ulaşmak için ve taraftarlarımızın mutluluğu için elimden gelenin en iyisini yapacağım.