Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Kayserispor maçında Hikmet Karaman'ın hareketi olay oldu! Penaltı sonrası Cüneyt Çakır ile...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe puanı uzatmalarda kurtardıFenerbahçe puanı uzatmalarda kurtardı#Fenerbahçe
Hikmet Karamanın hareketi olay oldu İrfan Can Kahvecinin kaçırdığı penaltı...Hikmet Karaman'ın hareketi olay oldu! İrfan Can Kahveci'nin kaçırdığı penaltı...#Fenerbahçe
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Erdoğandan İYİ Partili Türkkana küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değilErdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değil#Erdoğan
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiİYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Çok sert Türkkan tepkisi: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecekÇok sert Türkkan tepkisi: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek#Milli Savunma Bakanlığı
Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul Maratonuna katıldıKılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul Maratonu'na katıldı#İstanbul Maratonu
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Yönetim istifa tepkisiFenerbahçe-Kayserispor maçında 'Yönetim istifa' tepkisi!#Fenerbahçe
Galatasaraya yazılmıştı, Muslerayı avladı Terim 7 dakika önce...Galatasaray'a yazılmıştı, Muslera'yı avladı! Terim 7 dakika önce...#Galatasaray
Covid-19da sıcak gelişme Bakan Koca tedbir çağrısı yaptıCovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca tedbir çağrısı yaptı#Koronavirüs
Galatasaray 1 puana razı oldu Zirveyle fark...Galatasaray 1 puana razı oldu! Zirveyle fark...#Karagümrük
Koronavirüs vaka haritası açıklandı İşte zirvedeki ilKoronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte zirvedeki il#Koronavirüs
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama... #Tarım Havzası
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Kayserispor maçında Hikmet Karaman'ın hareketi olay oldu! Penaltı sonrası Cüneyt Çakır ile...

#Fenerbahçe#Kayserispor #Hikmet Karaman
Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Kayserispor maçında Hikmet Karamanın hareketi olay oldu Penaltı sonrası Cüneyt Çakır ile...

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçına İrfan Can Kahveci'nin kaçırdığı penaltı, Cüneyt Çakır'ın uzatma dakikalarında beyaz noktayı göstermesi ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın tepkileri damga vurdu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Kayserispor'un karşı karşıya geldiği Süper Lig'in 12. haftasında sarı-lacivertli takımın penaltı vuruşları ve sonrasında yaşananlar çok konuşuldu.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe 2-2 Kayserispor (Maçın özeti ve golleri)Fenerbahçe 2-2 Kayserispor (Maçın özeti ve golleri)Haberin Tüm Görselleri

Sarı-lacivertliler, mücadelenin 32. dakikasında penaltı kazandı.

İrfan Can'ın 28. dakikada kullandığı kornerde Kayserispor topu uzaklaştırdı. Sonrasında Fenerbahçeli oyuncular, uzun süre itirazda bulundu.

Oyunun durmasıyla birlikte VAR hakemi Mete Kalkavan'dan Cüneyt Çakır'a uyarı geldi ve tecrübeli hakem pozisyonu izleyerek penaltı kararını verdi.

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Kayserispor maçında Hikmet Karamanın hareketi olay oldu Penaltı sonrası Cüneyt Çakır ile...

LİGDEKİ İLK PENALTI

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltı kazanırken İrfan Can Kahveci topu sağ direğe nişanladı ve penaltı kaçtı.

KAÇAN 3. PENALTI

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 kez penaltı kazanırken yalnızca 1'ini gole çevirmeyi başarmıştı.

İRFAN CAN TARTIŞMALARI

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de penaltı atışını İrfan Can Kahveci'nin kullanması da tartışma yarattı. Son olarak 5 sezon önce penaltıda topun başına geçen milli oyuncunun, Kayserispor karşısında penaltı kullanması, sarı-lacivertli bazı taraftarlardan tepki gördü.

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Kayserispor maçında Hikmet Karamanın hareketi olay oldu Penaltı sonrası Cüneyt Çakır ile...

HİKMET KARAMAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise kaçan penaltının ardından dikkat çeken bir sevinç yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, kendisini çeken kameraya doğru yöneldi ve 'Allah! Allah' şeklinde penaltı kararının yanlış olduğu imasında bulundu.

Karaman'ın bu tepkisi, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

PEREIRA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise topun direkten dönmesi üzerine başını ellerinin arasına aldı ve büyük üzüntü yaşadı. Portekizli teknik adamın bu durumu, ekranlara da yansıdı

İKİNCİ KEZ PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Sarı-lacivertliler, mücadelenin uzatma dakikalarında bir kez daha VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Cüneyt Çakır son anlarda beyaz noktayı gösterirken bu kez Mesut Özil, vuruşu gole çevirmeyi başardı.

CÜNEYT ÇAKIR'A SERZENİŞ: 'NİYE HOCAM?'

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Hikmet Karaman ile Cüneyt Çakır'ın yaşadığı diyalog, yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

Karaman, Çakır'a "50 saniye niye koyuyorsun hocam" ifadeleriyle serzenişte bulunurken tecrübeli hakemin yanıtı "2 değişiklik olduğu için" şeklinde oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Kayserispor#Hikmet Karaman

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy