Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Kayserispor maçında Hikmet Karaman'ın hareketi olay oldu! Penaltı sonrası Cüneyt Çakır ile...

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Fenerbahçe ile Kayserispor'un karşı karşıya geldiği Süper Lig'in 12. haftasında sarı-lacivertli takımın penaltı vuruşları ve sonrasında yaşananlar çok konuşuldu.

Sarı-lacivertliler, mücadelenin 32. dakikasında penaltı kazandı.

İrfan Can'ın 28. dakikada kullandığı kornerde Kayserispor topu uzaklaştırdı. Sonrasında Fenerbahçeli oyuncular, uzun süre itirazda bulundu.

Oyunun durmasıyla birlikte VAR hakemi Mete Kalkavan'dan Cüneyt Çakır'a uyarı geldi ve tecrübeli hakem pozisyonu izleyerek penaltı kararını verdi.

LİGDEKİ İLK PENALTI

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltı kazanırken İrfan Can Kahveci topu sağ direğe nişanladı ve penaltı kaçtı.

KAÇAN 3. PENALTI

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 kez penaltı kazanırken yalnızca 1'ini gole çevirmeyi başarmıştı.

İRFAN CAN TARTIŞMALARI

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Fenerbahçe'de penaltı atışını İrfan Can Kahveci'nin kullanması da tartışma yarattı. Son olarak 5 sezon önce penaltıda topun başına geçen milli oyuncunun, Kayserispor karşısında penaltı kullanması, sarı-lacivertli bazı taraftarlardan tepki gördü.

HİKMET KARAMAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise kaçan penaltının ardından dikkat çeken bir sevinç yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, kendisini çeken kameraya doğru yöneldi ve 'Allah! Allah' şeklinde penaltı kararının yanlış olduğu imasında bulundu.

Karaman'ın bu tepkisi, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

PEREIRA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise topun direkten dönmesi üzerine başını ellerinin arasına aldı ve büyük üzüntü yaşadı. Portekizli teknik adamın bu durumu, ekranlara da yansıdı

İKİNCİ KEZ PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Sarı-lacivertliler, mücadelenin uzatma dakikalarında bir kez daha VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Cüneyt Çakır son anlarda beyaz noktayı gösterirken bu kez Mesut Özil, vuruşu gole çevirmeyi başardı.

CÜNEYT ÇAKIR'A SERZENİŞ: 'NİYE HOCAM?'

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Hikmet Karaman ile Cüneyt Çakır'ın yaşadığı diyalog, yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

Karaman, Çakır'a "50 saniye niye koyuyorsun hocam" ifadeleriyle serzenişte bulunurken tecrübeli hakemin yanıtı "2 değişiklik olduğu için" şeklinde oldu.