Son dakika haberi | Fenerbahçe için çÄ±lgÄ±n transfer iddiasÄ±! Anderson Talisca...
2020-2021 sezonunda 15 transfere imza atan ve bunlarÄ± bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bonservissiz gerÃ§ekleÅŸtiren FenerbahÃ§e'den bÃ¼yÃ¼k bir bomba daha...
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Bu sezon tek hedefin ÅŸampiyonluk olduÄŸu FenerbahÃ§e, transferin bitimine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala durmak bilmiyor.
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Ä°ÅŸte FenerbahÃ§e'deki iki sÄ±cak transfer geliÅŸmesi...
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GÄ°ULÄ°ANO MASADA
FenerbahÃ§e eski yÄ±ldÄ±zÄ±yla yeniden flÃ¶rtte. SarÄ±-Lacivertliler, Al Nassr ile sÃ¶zleÅŸmesini fesheden ve boÅŸa Ã§Ä±kan BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z Giuliano ile masaya oturacak.
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GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde de bu transfer gÃ¼ndeme gelmiÅŸ ancak SambacÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n bonservis sorunu nedeniyle transfer yatmÄ±ÅŸtÄ±.
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FENERBAHÃ‡E'YÄ° Ã‡OK Ä°STÄ°YOR
Giuliano ve menajerinin FenerbahÃ§e ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra transferin kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde netlik kazanacaÄŸÄ± bildirildi. 30 yaÅŸÄ±ndaki 10 numara da FenerbahÃ§e'ye gelmeyi Ã§ok istiyor.
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7 MÄ°LYON EURO Ã–DEMÄ°ÅžLERDÄ°!
Kariyerinde 414 maÃ§a Ã§Ä±kan BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z oyuncu 109 gol aterken 80 asiste imza attÄ±. Giuliono, 2017 yÄ±lÄ±nda Rus ekibi Zenit'ten FenerbahÃ§e'ye 7 milyon Euro'ya transfer olmuÅŸtu.Â
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ANDERSON TALÄ°SCA Ä°DDÄ°ASI
FenerbahÃ§e ile ilgili flaÅŸ bir transfer iddiasÄ± daha ortaya atÄ±ldÄ±. Takvim'in haberine gÃ¶re; Forvet ve kanat bÃ¶lgesi iÃ§in arayÄ±ÅŸlarda olan Kanarya'da Anderson Talisca ismi gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
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Daha Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giyen Anderson Talisca, menajerler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla FenerbahÃ§e'ye teklif edildi.
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FENERBAHÃ‡E VE BAÅžAKÅžEHÄ°R'E Ã–NERÄ°LDÄ°!
Talisca menajeri tarafÄ±ndan FenerbahÃ§e'ye ve BaÅŸakÅŸehir'e Ã¶nerildi. YÄ±llÄ±k Ã¼creti nedeniyle BaÅŸakÅŸehir'den ret cevabÄ± alan yÄ±ldÄ±z oyuncunun menajerinin FenerbahÃ§e'den olumlu dÃ¶nÃ¼ÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
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10 numara pozisyonuna hem gol atabilecek hem de asist yapabilecek bir oyuncu almak isteyen Erol Bulut bu transferi Ã§ok istiyor.
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Oyuncunun menajeri ile Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 2 gÃ¼n iÃ§inde tekrar masaya oturacak olan sarÄ±-lacivertli yetkililer bu transferi bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bitirecek.