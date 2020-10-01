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Futbol
Haber GiriÅŸ: 01 Ekim 2020 - 09:12 | 

Son dakika haberi | Fenerbahçe için çÄ±lgÄ±n transfer iddiasÄ±! Anderson Talisca...

2020-2021 sezonunda 15 transfere imza atan ve bunlarÄ± bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bonservissiz gerÃ§ekleÅŸtiren FenerbahÃ§e'den bÃ¼yÃ¼k bir bomba daha...

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Bu sezon tek hedefin ÅŸampiyonluk olduÄŸu FenerbahÃ§e, transferin bitimine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala durmak bilmiyor.

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Ä°ÅŸte FenerbahÃ§e'deki iki sÄ±cak transfer geliÅŸmesi...

3GÄ°ULÄ°ANO MASADA
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GÄ°ULÄ°ANO MASADA

FenerbahÃ§e eski yÄ±ldÄ±zÄ±yla yeniden flÃ¶rtte. SarÄ±-Lacivertliler, Al Nassr ile sÃ¶zleÅŸmesini fesheden ve boÅŸa Ã§Ä±kan BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z Giuliano ile masaya oturacak.

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GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde de bu transfer gÃ¼ndeme gelmiÅŸ ancak SambacÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n bonservis sorunu nedeniyle transfer yatmÄ±ÅŸtÄ±.

5FENERBAHÃ‡EYÄ° Ã‡OK Ä°STÄ°YOR
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FENERBAHÃ‡E'YÄ° Ã‡OK Ä°STÄ°YOR

Giuliano ve menajerinin FenerbahÃ§e ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra transferin kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde netlik kazanacaÄŸÄ± bildirildi. 30 yaÅŸÄ±ndaki 10 numara da FenerbahÃ§e'ye gelmeyi Ã§ok istiyor.

67 MÄ°LYON EURO Ã–DEMÄ°ÅžLERDÄ°
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7 MÄ°LYON EURO Ã–DEMÄ°ÅžLERDÄ°!

Kariyerinde 414 maÃ§a Ã§Ä±kan BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z oyuncu 109 gol aterken 80 asiste imza attÄ±. Giuliono, 2017 yÄ±lÄ±nda Rus ekibi Zenit'ten FenerbahÃ§e'ye 7 milyon Euro'ya transfer olmuÅŸtu.Â

7ANDERSON TALÄ°SCA Ä°DDÄ°ASI
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ANDERSON TALÄ°SCA Ä°DDÄ°ASI

FenerbahÃ§e ile ilgili flaÅŸ bir transfer iddiasÄ± daha ortaya atÄ±ldÄ±. Takvim'in haberine gÃ¶re; Forvet ve kanat bÃ¶lgesi iÃ§in arayÄ±ÅŸlarda olan Kanarya'da Anderson Talisca ismi gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

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Daha Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giyen Anderson Talisca, menajerler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla FenerbahÃ§e'ye teklif edildi.

9FENERBAHÃ‡E VE BAÅžAKÅžEHÄ°RE Ã–NERÄ°LDÄ°
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FENERBAHÃ‡E VE BAÅžAKÅžEHÄ°R'E Ã–NERÄ°LDÄ°!

Talisca menajeri tarafÄ±ndan FenerbahÃ§e'ye ve BaÅŸakÅŸehir'e Ã¶nerildi. YÄ±llÄ±k Ã¼creti nedeniyle BaÅŸakÅŸehir'den ret cevabÄ± alan yÄ±ldÄ±z oyuncunun menajerinin FenerbahÃ§e'den olumlu dÃ¶nÃ¼ÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

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10 numara pozisyonuna hem gol atabilecek hem de asist yapabilecek bir oyuncu almak isteyen Erol Bulut bu transferi Ã§ok istiyor.

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Oyuncunun menajeri ile Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 2 gÃ¼n iÃ§inde tekrar masaya oturacak olan sarÄ±-lacivertli yetkililer bu transferi bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bitirecek.

122 SEZONDA 37 GOL
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2 SEZONDA 37 GOL

Talisca, BeÅŸiktaÅŸ kariyerinde 80 maÃ§a Ã§Ä±karken 37 gol, 14 asistle oynamÄ±ÅŸtÄ±.

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BEÅžÄ°KTAÅž'TAN TALÄ°SCA PAYLAÅžIMI

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