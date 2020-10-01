ANDERSON TALÄ°SCA Ä°DDÄ°ASI FenerbahÃ§e ile ilgili flaÅŸ bir transfer iddiasÄ± daha ortaya atÄ±ldÄ±. Takvim'in haberine gÃ¶re; Forvet ve kanat bÃ¶lgesi iÃ§in arayÄ±ÅŸlarda olan Kanarya'da Anderson Talisca ismi gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â