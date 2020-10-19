MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi: Fenerbahçe, Garry Rodrigues’in kiralık sözleşmesini feshetti
GeriFutbol Son dakika haberi: Fenerbahçe, Garry Rodrigues’in kiralık sözleşmesini feshetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.10.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Garry Rodrigues’in kiralık sözleşmesini feshetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Garry Rodrigues’in kiralık sözleşmesini feshetti
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Fenerbahçe, bu sezon kadroda düşünmediği Garry Rodrigues’in kiralık sözleşmesini feshetti. Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı ve oyuncunun eski takımına geri döneceği öğrenildi.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Garry Rodrigues’in kiralık sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağladı.

Arap basını da 29 yaşındaki oyuncu için tüm hazırlıkların yapıldığını ifade ederken; Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağını belirtti.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Göztepe - Fenerbahçe maçında Ozan Tufan, Pelkas'ın ismini unutursaSüper Lig'in 5. haftasındaki Göztepe - Fenerbahçe maçında Dimitrios Pelkas'ın adını unuttuğunu itiraf eden Ozan Tufan, "Sahada Pelkas'ın bir ara adını unuttum, 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

 

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Garry Rodrigues’in kiralık sözleşmesini feshetti

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle