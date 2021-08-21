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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Arda Güler'in üzerine titriyor! Merih Demiral ve Ömer Faruk Beyaz detayı...
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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Arda Güler'in üzerine titriyor! Merih Demiral ve Ömer Faruk Beyaz detayı...

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Daha önce attığı gol ve futboluyla G.Saray’ın resmi televizyonunda dahi övgü alan 16 yaşındaki Arda Güler, ilk kez Avrupa sahnesine çıktığı HJK maçında F.Bahçe’nin geleceğine damga vurabileceğini gösterdi.

Spor Servisi / Süleyman ARAT - 30 Haziran 2005’te Ankara’nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelen Arda Güler, Fenerbahçe’nin 2 yıl önce başlattığı altyapıları tarama projesinin ilk ürünü... 14 yaşında Gençlerbirliği altyapısında oynarken Fenerbahçe scout ekiplerine tavsiye edilen ve ilk izlenmesinde sıradışı yeteneği fark edilen Arda, 2019 yılında 200 bin lira bedelle sarı lacivertli kulübün altyapısına kazandırıldı.

İŞİ ŞANSA BIRAKMIYORLAR

Geçmişte Merih Demiral’ın, geçen yıl da da Ömer Faruk Beyaz’ın bedavaya başka kulüplere gitmesine engel olamayan Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler’de işi sıkı tutuyor, şansa bırakmıyor... Önce Dereağzı’nda ailesine bir ev tutularak genç yıldız adayının anne ve babasının Ankara’dan İstanbul’a taşınması sağlandı. Ardından oyuncunun düzgün gelişimi ve eğitimine devam etmesi için Fenerbahçe Koleji’ne kaydı yapıdı. Sonrasında üstyapıyla koordineli olarak mentor, psikolojik destekler sunuldu.

Son Dakika: Fenerbahçe - Helsinki maçındaki frikik pozisyonu sonrası Arda Güler ile Sosa bir arada Saygısızlık etmek istemedim...
Son Dakika: Fenerbahçe - Helsinki maçındaki frikik pozisyonu sonrası Arda Güler ile Sosa bir arada! 'Saygısızlık etmek istemedim...'

MESUT VE DE BRUYNE HAYRANI

Geçen sezon A takımla antrenmanlara çıkan Arda Güler, en çok 8 numara oynamayı seviyor. Tam bir Alex de Souza hayranı olan genç futbolcunun evinin duvarları Brezilyalı efsanenin posterleriyle dolu. Günümüz futbolunda da Manchester City’li Kevin De Bruyne ve Mesut Özil’e hayranlık duyan Arda, idmanlarda Mesut’un yanından hiç ayrılmıyor.

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Arda Gülerin üzerine titriyor Merih Demiral ve Ömer Faruk Beyaz detayı...

GSTV'DEN ÖVGÜ

Hayranı olduğu Mesut ile birlikte futbol oynama ve ondan bir şeyler öğrenme şansı yakalayan Arda Güler, Samandıra’daki antrenmanlara bazen Ülker Stadı’nın önünden kalkan kulübün servis aracıyla, bazen de babasının otomobiliyle geliyor. Arda, geçtiğimiz haziranda U19 Elit Ligi’nde ve 2-2 sonuçlanan Galatasaray derbisinde attığı golle GSTV’den övgü almıştı.

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Arda Gülerin üzerine titriyor Merih Demiral ve Ömer Faruk Beyaz detayı...

MESUT'TAN DESTEK ALIYOR

Arda Güler, antrenmanlarda hayranı olduğu Mesut Özil’in yanından ayrılmıyor ve sık sık ona bir şeyler sorarak destek alıyor.

Nisan ayında Emre Belözoğlu ile fotoğrafını paylaşan Arda, “Efsaneden öğrenmek” diye yazmıştı

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Arda Gülerin üzerine titriyor Merih Demiral ve Ömer Faruk Beyaz detayı...

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