Son dakika haberi... EURO 2020'yi kazanan İtalya'nın şampiyonluk primi belli oldu! Futbolcu başına...

Spor Arena Dış Haber - İngiltere'yi penaltılarda 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan İtalya'da zafer doyasıya kutlanırken, başarının mimarı olan futbolcuların alacağı prim de belli oldu.

Yenilgisiz bir şekilde Avrupa şampiyonu olan İtalya, şampiyonun alacağı maksimum gelir olan 28,25 milyon euroyu kasasına koydu. İtalya bu geliriyle birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası tarihindeki gelir miktarını 99,25 milyon euroya çıkararak, Portekiz'i geride bırakıp en çok kazanan ülke konumuna geldi.

FUTBOLCU BAŞINA 250 BİN EURO

Turnuvada zaferi getiren futbolcular ise şampiyonluk nedeniyle futbolcu başına 250 bin euro prim almaya hak kazandı. Eğer İtalyan futbolcular finali kaybetseydi 200 bin euro, yarı finalde kaybetseydi 150 bin euro ve çeyrek finalde kaybetseydi 80 bin euro prim alabilecekti.

GELİRLER DÜŞSE DE REKOR KIRILDI

UEFA ayrıca, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihindeki en yüksek parayı EURO 2020'de dağıttı. Covid-19 nedeniyle gelirler 371 milyon eurodan 331 milyon euroya düşmesine rağmen, EURO 2016'daki 301 milyon euroluk miktarı geride bıraktı.

Toplam 624 futbolcunun mücadele ettiği turnuvada her kulüp, oyuncusunun EURO 2020'de aldığı süreye göre yaklaşık 200 milyon euroluk performans primi havuzundan pay elde edecek.