Son Dakika: EURO 2020'de İtalya - İngiltere finalinde olacakları 8 yıl önce bilmiş! İnanılmaz paylaşım...

Spor Arena Detay - Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde İtalya, İngiltere'yi penaltı atışları neticesinde devirerek 53 yıl sonra tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti.

İngiltere'nin penaltı travmasının devam ettiği ve Gareth Southgate'in penaltıcı tercihlerinin damga vurduğu mücadeleye dair ilginç bir paylaşım ortaya çıktı. Twitter’da Cameron isimli bir kullanıcının 8 yıl önce yaptığı paylaşım, finalin dahi önüne geçti.

22 Şubat 2013 tarihinde bir tweet atan İngiliz taraftarın, "İngiltere, EURO 2020’yi penaltı atışlarıyla İtalya’ya kaybetti. Sonrasında hiçbir şey değişmedi” ifadelerini kullandığı gün yüzüne çıktı.

Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 beraberlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışlarıyla İtalya’nın kazanmasının ardından söz konusu paylaşım, sosyal medyada viral oldu. Binlerce kişi tarafından paylaşılan tweet, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.

England just lost the euro 2020 final against Italy on a penalty shoot out, nothing has changed then! — Cameron (@lawseyitfc) February 22, 2013

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...