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Futbol
Haber Giriş: 12.07.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika: EURO 2020'de İtalya - İngiltere finalinde olacakları 8 yıl önce bilmiş! İnanılmaz paylaşım...

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Son Dakika: EURO 2020'de İtalya - İngiltere finalinde olacakları 8 yıl önce bilmiş! İnanılmaz paylaşım...

Bir İngiliz taraftarın bundan tam 8 yıl önce yaptığı paylaşım sosyal medyada viral oldu. Cameron isimli Twitter kullanıcı, EURO finalinde olacakları 2013 yılında tahmin etmiş...

Spor Arena Detay - Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde İtalya, İngiltere'yi penaltı atışları neticesinde devirerek 53 yıl sonra tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti.

İngiltere'nin penaltı travmasının devam ettiği ve Gareth Southgate'in penaltıcı tercihlerinin damga vurduğu mücadeleye dair ilginç bir paylaşım ortaya çıktı. Twitter’da Cameron isimli bir kullanıcının 8 yıl önce yaptığı paylaşım, finalin dahi önüne geçti.

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22 Şubat 2013 tarihinde bir tweet atan İngiliz taraftarın, "İngiltere, EURO 2020’yi penaltı atışlarıyla İtalya’ya kaybetti. Sonrasında hiçbir şey değişmedi” ifadelerini kullandığı gün yüzüne çıktı.

Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 beraberlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışlarıyla İtalya’nın kazanmasının ardından söz konusu paylaşım, sosyal medyada viral oldu. Binlerce kişi tarafından paylaşılan tweet, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.

Son Dakika: EURO 2020de İtalya - İngiltere finalinde olacakları 8 yıl önce bilmiş İnanılmaz paylaşım...

Son Dakika: EURO 2020de İtalya - İngiltere finalinde olacakları 8 yıl önce bilmiş İnanılmaz paylaşım...

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