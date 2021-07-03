Son Dakika Haberi... EURO 2020'de Belçika-İtalya maçında Ciro Immobile'nin hareketi olay oldu! 'Bu bir mucize, komik değil'

EURO 2020'de çeyrek final heyecanı devam ederken İtalya ile Belçika'nın kozlarını paylaştığı mücadelede Ciro Immobile'nin görüntüsü dikkat çekti.

İLK GOLDE YERDE KALDI AMA...

Karşılaşmanın 31. dakikasında İtalya’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Ciro Immobile, Vertonghen ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Pozisyonun devamında topla buluşan Barella, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve İtalya'yı öne geçiren golü kaydetti.

CEZA SAHASINDA KIVRANIRKEN AYAKLANDI

Golden önceki pozisyonda yerde kalan ve uzun süre kıvranan Immobile'nin, takım arkadaşı Barella'nın golünün ardından hemen ayağa kalkması dikkat çekti.

O anların görüntüsü hem sosyal medyada hem de Avrupa basınında çok konuşuldu.

'BU BİR MUCİZE'

Immobile'nin ayağa kalkarak takım arkadaşlarıyla birlikte gol sevincini yaşamasının ardından sosyal medyada 'mucize' yorumları yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları;

'Böyle bir sakatlıktan bu kadar hızlı iyileşmek için Doctor Strange tarafından tedavi edilmiş olmalı'

'Immobile çok kötü bir sakatlık geçirdi ve sonrasında tamamen iyileşti. Bu bir mucize!'

HARİKA GOLÜ KAÇIRDI

'Immobile sakatlık numarası yapmakla o kadar meşguldü ki, takımın harika bir ilk golünü kaçırdı'

ALAN SHEARER'DAN TEPKİ

BBC'de yorum yapan İngiliz efsane oyuncu Alan Shearer, Immobile'nin hareketini canlı yayında eleştirdi. Stüdyoda pozisyonla ilgili şaka yapılması üzerine Shearer, "Buna gülmek bile istemiyorum. Hiç komik değil, acıklı bir durum" ifadelerini kullandı.

BONUCCI'NİN HIRSI VE SEVİNCİ

Karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finalde İspanya'nın rakibi olan İtalya'da büyük sevinç yaşanırken 34 yaşındaki Bonucci'nin maç sonundaki sevinci ve hırsı da gündem oldu. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte arkadaşlarıyla zaferi kutlayan tecrübeli futbolcu, tribündeki taraftarlar da kucaklaştı.

LUKAKU'NUN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Karşılaşmada bir diğer ilginç olay ise ikinci yarıda yaşandı. Belçika'nın en büyük gol silahı olan Romelu Lukaku, 61. dakikada çok net bir fırsat kaçırdı.

Sol kanattan gelişen Belçika atağında Kevin De Bruyne'nin içeri çevirdiği topta Romelu Lukaku, müsait pozisyonda Leonardo Spinazzola'ya takıldı ve topu boş kaleye yollayamadı. Pozisyonun ardından yıldız futbolcu büyük üzüntü yaşadı.