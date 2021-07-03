Fransa'dan görülmemiş başvuru! 240 bin imza topladılar...

Neredeyse tüm dünyanın açık favorisi olarak geldikleri EURO 2020’ye, son 16 turunda İsviçre’ye penaltı atışları sonucunda yenilerek veda eden Fransızlar hâlâ şoktan çıkabilmiş değil... Fransa basınında yer alan haberlere göre 240 binden fazla futbolsever, UEFA’ya maçın tekrar edilmesi için hazırlanan dilekçeye imza attı. Tekrar başvurusunun gerekçesi ise Kylian Mbappe’nin son penaltısını kurtaran İsviçre kalecisi Yann Sommer’in bir ayağının çizgide olmaması.

KURALLARA UYULMASI GEREKİYOR

UEFA’ya gönderilen dilekçede “Fransa-İsviçre karşılaşmasının penaltı seansı bölümünde Kylian Mbappe şut attığı sıra da İsviçre kalecisi Yann Sommer çizgisinde değildi. İsviçre’nin tur atlayışının iptalini ve dolayısıyla maçın tekrarını istiyoruz. Karşılaşmaların futbol kurallarına uygun bir şekilde oynatılması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

3-1 ÖNE GEÇTİKLERİ MAÇI KAYBETTİLER

Öte yandan Fransızların bu iddiasına karşın maç sırasında VAR tarafından yapılan kontrolde Sommer’in topuğunun çizgide olduğu tespit edilmişti. Fransa, normal süresinde 3-1 öne geçtiği maçın son 10 dakikasında 2 gol yiyince müsabaka uzatmaya gitmiş; uzatma bölümünde gol olmayınca penaltılara geçilmişti. Penaltılarda İsviçre 5’te 5 yaparken, 4 penaltıyı gole çeviren Fransa’nın son atışında Mbappe’nin vuruşu nu Sommer kurtarmıştı.

MOURINHO: FRANSA FUTBOLA SAYGI DUYMADI

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fransa’nın son 16 turunda İsviçre’ye elenmesi ile ilgili çarpıcı bir yorum yaptı. Fransa’nın 3-1 öne geçtikten sonra adeta maçı bıraktığını ifade eden Mourinho, “Fransa çeyrek finale çıkamadı çünkü futbolun gerçeklerine saygı duymadılar ve son 10 dakika oynamayı bıraktılar. Her zaman söylerim; ben takımlarımın kötü anlarda cehennemi hissetmesini, iyi anlarda ise cennetteymiş gibi yaşamasını istemem” dedi. Gelecek sezon Roma’yı çalıştıracak olan Mourinho, EURO 2020 finali için favorisinin İngiltere olduğunu da söyledi.