Son Dakika Haberi | Diego Armando Maradona ameliyat oldu! Doktorundan ilk açıklama...

Spor Arena Dış Haberler | Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Diego Maradona, beynindeki bir pıhtı nedeniyle acil ameliyat oldu.

60 yaşındaki Maradona, anemi ve depresyon nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ancak Arjantinli efsanenin beyin damarında oluşan pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verilmişti.

DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA

Diego Maradona'nın ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque, Arjantinli efsanenin sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı. Luque, "Pıhtıyı başarılı bir şekilde çıkardık. Diego ameliyatın üstesinden gelmeyi bildi. Durum kontrolümüz altında. Hafif bir drenaj var, bir süre daha gözlem altında tutacağız." ifadelerini kullandı.

Maradona'nın hayranları, efsane isimden haber alır almaz hastane önüne akın etti ve Arjantinli isme destek verdi.

Geçen Cuma 60 yaşına giren Maradona, takımı Club de Gimnasiay Esgrima La Plata'nın Patronato'ya karşı oynadığı maçta kulübede yer almış ancak maç başlar başlamaz stadyumdan ayrılmıştı.

Maradona'nın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Sebastien Mendez takımın başına geçmiş ve Arjantinli efsanenin öğrencileri maçı 3-0 kazanmıştı.