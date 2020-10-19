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GeriFutbol Son dakika haberi | Çağlar Söyüncü'den Leicester City'ye kötü haber
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Haber Giriş: 19.10.2020 - 00:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Çağlar Söyüncü'den Leicester City'ye kötü haber

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Son dakika haberi | Çağlar Söyüncü'den Leicester City'ye kötü haber
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Leicester City'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'nün 3 ay sahalarda uzak kalabileceği açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle şans bulamayan 24 yaşındaki savunmacıdan kötü haber geldi.

Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers, yaptığı açıklamada milli futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini belirtti.

Rodgers, milli savunmacıyla ilgili "Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle 3 ay aramızda olmayabilir" ifadelerini kullandı.

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