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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz, Zlatan İbrahimovic'i geçti
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Haber Giriş: 07.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz, Zlatan İbrahimovic'i geçti

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Lille’de harikalar yaratan 35 yaşındaki futbolcu, Fransa 1. Ligi’nde rekor kırdı.

Ligde üst üste 8 maçtır gol ya da asist üreten Burak, bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Eski rekor 6 maçla Zlatan İbrahimovic’e aitti.

Burak Yılmaz, attığı ve attırdığı gollerle Fransa 1. Ligi’nde (Ligue 1) gündem olmaya devam ediyor. Lille formasıyla çıktığı son 8 lig maçının hepsinde en az 1 gol ya da asist yapan 35 yaşındaki milli futbolcu, Zlatan İbrahimovic’in rekorunu kırdı. Rekorun önceki sahibi, PSG’de oynadığı dönemde üst üste 6 karşılaşmada gol ya da asist yapan İbrahimovic’ti. 12 Ligue 1 maçında 6 gol, 4 asist üreten Burak, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 4 karşılaşmada da 2 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu son olarak dün Monaco’yu 2-1 yendikleri maçın 65. dakikasında Yusuf Yazıcı’nın attığı golün pasını verdi. Lille’in diğer golü 53. dakikada David’den geldi.

Son Dakika Haberi | Burak Yılmaz, Zlatan İbrahimovici geçti

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