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Futbol
Haber Giriş: 01.11.2020 - 22:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Welinton'un kafası yarıldı

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Welinton'un kafası yarıldı
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Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği maçta Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton'un kafasında açılma meydana geldi.

Kartal, Vodafone Park'ta ağırladığı Malatyaspor'u Larin'in golüyle mağlup edip üst üste ikinci galibiyetini alırken, siyah beyazlı defans oyuncusu Welinton, sakatlık geçirdi.

Yayıncı kuruluşun haberine göre, Brezilyalı oyuncunun kafasında yarılma meydana geldi.

Beşiktaş sağlık heyetinin Welinton'a ilk müdahaleyi yaptığı ve Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapılacağı aktarıldı.

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