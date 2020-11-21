Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'dan derbi sözleri

"Haftanın ilk idmanında talihsiz bir sakatlık yaşamadım. Takımımı yalnız bırakmak istemedim. Tedavi oldum. Bu maça yetiştim. İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı 10 kişi kaldılar. Daha iyi oynayabilirdik. Skor üstünlüğü bizdeydi. Mutluyuz. Derbiye de bu mutlulukla daha iyi hazırlanacağız. İlk derbim olacak. Sakatlığım iyileşirse, daha iyiye giderse. Zor bir hafta olacak. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Derbiyi de iyi tamamlamak isteriz."

NECİP UYSAL: "HERKESE NASİP OLMUYOR"

Beşiktaş'ın en çok forma giyen 3. oyuncusu olmasıyla ilgili konuşan Necip, "Böyle bir unvana sahip olmak, herkese nasip olmuyor. Benim çocukluk hayalim Beşiktaş. Kupalar kazanmak, kaptanlık yapmak... Allah'a şükür hepsini yaşıyorum. 12-13 gündür karantinadaydım. Tek idmanla maça çıktım. Çok zordu. İlk yarı biz iyiydik. İkinci yarı Başakşehir daha iyiydi. Şanslıydık, kazandığımız için mutluyum. Tek tek gidiyoruz. Önümüzde derbi var. En iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.