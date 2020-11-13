Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 'ayrılık' iddialarına yanıt!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin ardından Sergen Yalçın da istifa ettiği iddialarını yalanladı. Kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Yalçın “Hakkımda ‘ayrılık kararı aldı’ diye haberler çıkmış. Bunlar kulübü yıpratmak, bizi yıpratmak için çıkıyor. Oyuncular hakkında da çıkıyor. Bunları anlamak mümkün değil. Bir seneden beri pandemi yüzünden zor bir süreçteyiz. Seyirci yok, Covid-19 vakaları meydana geldi. Bu tür haberler üzücü. Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Normal bir kulüpte çalışsam gelebilir ama burası bunların gündeme gelebileceği bir yer değil. Benim görevi bırakmam gibi şeyler burada söz konusu olamaz. Benim böyle bir şey yapma lüksüm de yok. Beraber zor şartlarda yola çıktık. Bazen işler yolunda gitmiyor olabilir ama futbolda bunlar var.

'BEN BURANIN ADAMIYIM'

Toparlayamayacağımız bir durum değil. Geçen sene de zor şartlarda başladık. Yavaş yavaş toparlayacağız. Lütfen bunları yapmayın. Ben zaten Beşiktaş kimliği olan ve buranın adamıyım. Camianın sembol isimlerinden biriyim. ‘Hoca bıraktı, bırakma kararı aldı’ gibi şeyler burada mümkün değil.” şeklinde konuştu.