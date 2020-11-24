Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: "Bu ligde herkes birbirini yener"

Milli maç arasını sağlıklı geçirmediklerini buna karşın 3-2 kazandıkları Başakşehir maçının kendilerine büyük özgüven verdiğini söyleyen Sergen Yalçın “Futbolcuların göstereceği mücadele önemli. Kağıt üzerinde favori olmanın anlamı yok” diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor bir dönemden geçmelerine rağmen toparlamaya çalıştıklarını söyledi. A Spor’a açıklamalarda bulunan Yalçın, “Milli maç arasını çok sağlıklı geçirmedik, iki haftadır 10 kişi idman yapıyorduk. Bazı futbolcularımızın fizik durumları kötü ve onları hazırlamaya çalışıyoruz” dedi. Yalçın, 3-2’lik Başakşehir maçının özgüven açısından önemli olduğunu vurgulayarak “Futbolcuların sahada göstereceği mücadele ve ortaya koyacağı karakter çok önemli. Kağıt üzerinde favori olmanın anlamı yok” diye konuştu.

Ljajic’in psikolojisi iyi olmayabilir

Yalçın’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Larin'i kanatta hiç düşünmüyorduk ama hırsı bizim Larin üzerinde daha fazla durmamızı ve alternatif bölge aramamızı sağladı.

Adem Ljajic sezon başında sakatlandı ve aylardır antrenman yapamıyor. Yeteneksiz değil ancak oynaması için çalışması ve fiziksel olarak iyi duruma gelmesi gerekiyor. Ljajic oynamadığı için psikolojik olarak da iyi durumda olmayabilir. Ljajic yeter ki oynamak istesin, mücadele etsin ve bizden formayı istesin ki biz de Ljajic’e o formayı verelim.

Fenerbahçe derbisi güzel geçecek

Gençlerin önünü açalım diyorsunuz, ‘İki tane genç kaleciyle oynuyorum’ sonra diyorsunuz ki kaleci transferi yapın, nasıl olacak? İki genç kalecimiz var ama iki kaleci transfer yapsak bunun maliyetine bir bakın! Sonucu ne olursa olsun, iki genç kalecime de güveniyorum. Kaleci

transferi yapmayacağım. Olmazsa 16 yaşındaki kalecim Emre’yi oynatacağım.

F.Bahçe derbisi güzel geçecek. F.Bahçe kaliteli, fizik gücü yüksek bir takım. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Fikstür avantajı diye bir şey de yok; bu ligde herkes herkesi yenebilir.

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