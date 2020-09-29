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GeriFutbol Son dakika haberi | Beşiktaş'ta kadro dışıların yıllık maliyeti 4.5 milyon euro
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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 29.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Beşiktaş'ta kadro dışıların yıllık maliyeti 4.5 milyon euro

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Son dakika haberi | Beşiktaş'ta kadro dışıların yıllık maliyeti 4.5 milyon euro
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Mirin’e Hatay, Umut’a Erzurum, Lens’e Hollanda kulüpleri, Douglas’a da Antalya talip oldu ancak transferleri gerçekleşemedi.

Bu sezon oynadığı 5 resmi maçtan 1 galibiyet alabilen Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan oyuncu sayısı 4’e yükseldi.

Bir süre önce kadro dışı kalan Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin’in ardından Lens ile Umut Nayir de kadroda düşünülmedikleri için takımdan ayrı çalışacak.

Yönetim göndermeye çalıştığı bu futbolculara kulüp bulamazsa, vergiler hariç yılda 4 milyon 475 bin Euro ödemek zorunda kalacak.

Atakaş Hatayspor Mirin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Umut Nayir için Beşiktaş’a teklifte bulundu ancak anlaşma sağlamadı.

Lens’e de Hollanda kulüpleri talip oldu ancak yüksek maaşı nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Antalyaspor da Douglas’ı istedi ancak harcama limiti yeterli olmadığı için futbolcuyu alamadı.

Son dakika haberi | Beşiktaşta kadro dışıların yıllık maliyeti 4.5 milyon euro

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