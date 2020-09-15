Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Ivan Saponjic sesleri

Atletico Madrid’in golcü ismi Kalinic’le prensip anlaşmasına varan Beşiktaş’a İspanya’dan mutlu haber henüz gelmiş değil. Sırp golcü kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bonservisini hâlâ alamazken, siyah beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi: Ivan Saponjic.

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta Nikola Kalinic transferinde beklenmeyen bir sorun çıktı. Atletico Madrid’de yıllık 3.3 milyon Euro alan Sırp futbolcuya 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro performans primi teklif eden ve olumlu yanıt alan siyah beyazlı kulüp, oyuncunun kulübüyle sözleşmesini feshetmesini beklemeye başlamıştı.

Taraflar arasında Atletico’nun Kalinic’e alacaklarına karşılık bonservisini vereceği yönünde anlaşma sağlanmıştı. Ancak Sırp golcünün parasını da isteyince görüşmeler kesildi ve Atletico’nun futbolcuyu bırakmadığı öğrenildi.

Yönetimin B planı hazır

Bunun üzerine, Beşiktaş’tan çarşamba gününe kadar süre isteyen futbolcunun menajeri yönetimden ek süre istedi. Bu gelişmeler yaşanırken Atletico’dan bir isim daha Beşiktaş’a önerildi.

İspanyol ekibinin geçen sezon Benfica’dan transfer ettiği 1997 doğumlu Ivan Saponjic kiralık olarak sunulurken, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, hiç hasapta olmayan bu ismi değerlendirmeye aldı.

Atletico’da 3 lig maçında şans bulabilen genç forvet için henüz bir yanıt verilmezken, Kalinic transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşı Saponjic ve alternatif isimler üzerinde çalışılıyor.