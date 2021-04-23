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GeriFutbol Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin, Kayserispor maçında forma giyemeyecek
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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2021 - 18:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin, Kayserispor maçında forma giyemeyecek

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin, Kayserispor maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş’ta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Cyle Larin, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cyle Larin'in sağ uyluk adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, Larin'in sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Kanadalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta santrforlar Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ardından Larin'in de sakatlanması teknik heyeti sıkıntıya soktu.

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