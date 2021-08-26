Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı önerisi! 'İlk 45'te geçerli olsun'

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon uygulanan ‘sahada aynı anda 8 yabancı 3 yerli’ kuralını doğru bulmadığını belirtirken bir öneride bulundu.

Çebi, “8+3 kuralını doğru bulmuyorum. En olabilir şekliyle, ilk 45 dakikada 8+3’le çıkarsınız ama ikinci 45’te hocaları serbest bırakırsınız” dedi. Yabancı kuralı nedeniyle transferde yerlilere yöneldiklerini ifade eden Çebi, “Minimum 1, maksimum 3 transferde kalacağız. Yıldız transferi olmayacak” dedi.

Gedson transferinden çekildik

Transferi için Galatasaray ile yarıştıkları Gedson Fernandes’ten vazgeçtiklerini açıklayan Çebi, Umut Meraş ve Kaan Ayhan için ise görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Çebi, “Gurur duyuyorum onlarla. İyiler ki, bize bırakmıyorlar. . Biri olmazsa biri olur” şeklinde konuştu. Kadro dışı bırakılan Ljajic’e maaşını yüksek olması nedeiniyle teklif gelmediğini belirten Çebi, Mert Günok transferinin Ersin’in satışına hazırlık olmadığını da da kaydetti.

N'Sakala milli aradan sonra dönüyor

Gaziantep maçında rahatsızlanan N’Sakala’nın milli aradan sonra takıma döneceğini bildiren Çebi, eski başkan Fikret Orman’ın kendisine yönelik eleştirileri için de, “İki yıl durup konuşmuş. Bunlar aile içi konulardır. Kongrede gereken cevabı vereceğim” yorumunu yaptı. Çebi, son olarak hakem hatalarına da değinerek, “Lig yeni başlamasına rağmen her takım canımız yandı diye bağırmaya başladı. Sezon sonuna kadar böyle giderse yandık!” dedi.