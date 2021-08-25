Son Dakika: Beşiktaş'ta N’Sakala’nın test sonuçları belli oldu

Gaziantep FK ile oynanan lig maçında rahatsızlık yaşayan ve hastaneye kaldırılan Fabrice N’Sakala’nın sonuçları belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre; N’Sakala’nın futbol oynamasına engel bir durumun olmadığı, oyuncunun yakın zamanda antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında, Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 70. dakikasında bir anda fenalaşarak sahada yığılıp kalan Fabrice N'Sakala, sahaya giren ambulans ile hemen hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetiklerin ardından N'Sakala, geceyi müşahede altında geçirdi. Sabah yapılan yeni tetkiklerin ardından başarılı oyuncu, hastaneden taburcu edilmişti.