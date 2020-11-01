Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Atiba: "Maçı daha erken bitirebilirdik"

Maçın başında itibaren üstün oynadıklarını belirten Atiba, "Maçı daha erken bitirebilirdik. Ne yazık ki ikinci golü bulamadık. Ama maçın başından itibaren üstün olan taraftık. Sonucunda bir galibiyet daha aldık, bunun için mutluyuz. İzmir'deki ailelerin acısını paylaşıyorum. En kısa zamanda oradaki yaralar umarım sarılacaktır. Cyle için mutluyum. İyi ve çok çalışıyor. Meyvelerini alıyor. Hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Gol attığı için mutluyum ama daha büyük mutluluğum kazandığımız için..." dedi.