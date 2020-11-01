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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Atiba: "Maçı daha erken bitirebilirdik"
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Haber Giriş: 01.11.2020 - 21:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Atiba: "Maçı daha erken bitirebilirdik"

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Atiba: "Maçı daha erken bitirebilirdik"
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Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba, değerlendirmelerde bulundu.

Maçın başında itibaren üstün oynadıklarını belirten Atiba, "Maçı daha erken bitirebilirdik. Ne yazık ki ikinci golü bulamadık. Ama maçın başından itibaren üstün olan taraftık. Sonucunda bir galibiyet daha aldık, bunun için mutluyuz.  İzmir'deki ailelerin acısını paylaşıyorum. En kısa zamanda oradaki yaralar umarım sarılacaktır. Cyle için mutluyum. İyi ve çok çalışıyor. Meyvelerini alıyor. Hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Gol attığı için mutluyum ama daha büyük mutluluğum kazandığımız için..." dedi.

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