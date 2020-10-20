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Futbol
Haber Giriş: 20.10.2020 - 20:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Beşiktaş'ta 5 eksik

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Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Ajdin Hasic ve Georges-Kevin N'Koudou, Atakan Üner ile yeni tip koronavirüs testi pozitif olan Bernard Mensah katılmadı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Koşuyla başlayan idman, açma germe hareketleriyle devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından üç takım halinde yarım sahada turnuva maçı yapıldı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Atakan Üner ve Georges-Kevin N'Koudou ile yeni tip koronavirüs testi pozitif olan Bernard Mensah katılmadı.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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