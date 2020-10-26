Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ın büyük zaafı! Kazandı ama...

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, kalesini gole yine kapatamadı.

Müsabakada 3-0 öne geçen siyah beyazlılar, son anlarda gelen 2 gole engel olamadı.

Beşiktaş bu sezon hiçbir Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan tek takım oldu.

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