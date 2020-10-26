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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ın büyük zaafı! Kazandı ama...
Denizlispor'u deplasmanda yenerek rahat bir nefes alan Beşiktaş, Süper Lig'de kalesini gole kapatamayan tek takım oldu.
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, kalesini gole yine kapatamadı.
Müsabakada 3-0 öne geçen siyah beyazlılar, son anlarda gelen 2 gole engel olamadı.
Beşiktaş bu sezon hiçbir Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan tek takım oldu.
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