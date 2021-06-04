MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi: Beşiktaş'a Valentin Rosier transferinde yeni rakip! 5 milyon euro...
GeriFutbol Son Dakika Haberi: Beşiktaş'a Valentin Rosier transferinde yeni rakip! 5 milyon euro...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 19:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Beşiktaş'a Valentin Rosier transferinde yeni rakip! 5 milyon euro...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi: Beşiktaş'a Valentin Rosier transferinde yeni rakip! 5 milyon euro...

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Valentin Rosier'e Rusya'dan talip çıktı. Fransız yıldız için Spartak Moskova devreye girmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve siyah-beyazlıların takımda tutmayı hedeflediği Valentin Rosier konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

5 MİLYON EURO HAZIR

Portekiz basınında yer alan habere göre; Spartak Moskova, Rosier'i kadrosuna katmak için 5 milyon euroluk bonservis ücretini gözden çıkardı.

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaştan Aboubakara yeni teklif Maaş talebi...
Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar'a yeni teklif! Maaş talebi...

ONAY BEKLENİYOR

Moskova ekibinin yeni teknik direktörü Rui Vitoria'nın son kararını beklendiği, onay gelmesi halinde Sporting'e resmi teklif yapılacağı belirtildi.

Savunmadaki başarılı oyunu kadar, hücuma da katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi