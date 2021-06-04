Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar'a yeni teklif! Maaş talebi...

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar belirsizliği sürüyor. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcüye son teklifini iletti.

TEKLİFE YANIT VERMEDİ

TRT Spor'da yer alana habere göre; Aboubakar'ın menajeri, Beşiktaş'ın sezon bitmeden önce yaptığı, bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euroluk teklife henüz yanıt vermedi.

3 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ

Aboubakar'ın 3 milyon euro maaş konusunda ısrarcı olduğu ve 2 yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi.

YALANLAMA GELDİ

Al Ittihad Başkanı Al Haili, Beşiktaş'taki geleceği soru işareti olan Aboubakar ile ilgilendikleri yönündeki haberleri yalanladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Haili, "Aboubakar'a teklif yapmadık. Yeni anlaşmalar için temaslarımız oluyor ancak henüz somut bir gelişme yok. Bu nedenle şu an için önceliğimiz transfer değil, oyuncularımızın maaşlarını ödemek..." ifadelerini kullandı.