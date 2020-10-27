Son Dakika Haberi | Beşiktaş ailece atıyor

Denizli karşısında kazanarak 3 haftalık galibiyet hasretini noktalamayı başaran Beşiktaş’ta şu ana kadar Süper Lig’de atılan 8 golün 7’sini farklı isimlerin kaydetmesi dikkat çekti. Kartal’ın oynadığı ilk 5 karşılaşmada golleri sırasıyla Tyler Boyd, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Cyle Larin, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Aboubakar ve yeniden Larin kaydetti. Takımda sadece Cyle Larin 2 gole ulaştı ve siyah beyazlı ekibin en golcü oyuncusu konumuna yükseldi.

ATIBA HÂLÂ HARiKA

Bununla birlikte 38 yaşındaki Atiba, ilerleyen yaşına rağmen dün büyük katkı verdi. 13’te şık bir gole imza atan Kanadalı yıldız, ilk yarının son bölümünde çektiği şutta, rakibin elle oynaması sonrasında takımına penaltı kazandırdı. Tecrübeli yıldız bu sezon 1 gol atarken 1 asist yaptı.

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