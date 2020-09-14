Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Okan Buruk'tan mağlubiyet yorumu

Ligin ilk haftasında mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirten Buruk, ''İlk hafta da olsa mağlubiyet üzücü. Ligin başında bu kadar erken mağlup olmak beni üzdü. Rakibin oyununu bekliyorduk, beklediğimiz oyun buydu. Bizim daha çok istememiz gerekiyor. Geçen sezonki parolamız buydu. Daha çok isteyip daha yüksek ritimde oynayıp rakibi daha çok yıpratmamız gerekiyor. Geçen sezon daha tecrübeli oyuncularla oynadık. Bu sezon bunun içine genç oyuncuları da kattık. Umarım onlardan da faydalanırız." dedi.

Basın toplantısı

Şampiyon tamamladıkları sezonun ardından yeni sezona da iyi başlamak istediklerini ama bunu başaramadıklarını belirten Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugünkü rakibimizi tebrik ediyoruz. Rakibin oyununu aşağı yukarı biliyorduk ve tahmin ettiğimiz gibi oynadılar. Çok iyi oynadılar. Oyunun genelinde çok yavaş olduğumuz için fazla üretken olamadık.

Çıkarken kaptırdığımız bir top golle sonuçlandı. Rakibin de beklediği buydu ve 35 dakikada ilk pozisyon golle sonuçlandı. İlk yarı sonu ve ikinci yarı başında gol aradık. Üretken bir oyun oynadık ama golü bulamadık. Yine oyunun sonlarına doğru defanstan bir oyuncuyu öne gönderdik ama başarılı olamadık.

Yine basit taç atışından bir gol yiyerek maçı kaybettik. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Bu mağlubiyetin sorumlusu benim. İnşallah toparlanıp önümüzdeki maça odaklanmaya çalışacağız. Geçen seneki oyunumuzu tekrar yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.