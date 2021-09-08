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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Başakşehir, James Rodriguez'i ikna edemedi!
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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2021 - 18:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Başakşehir, James Rodriguez'i ikna edemedi!

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Son Dakika Haberi... Başakşehir, James Rodriguez'i ikna edemedi!

Başakşehir'in Everton ile anlaşmasına karşın James Rodriguez'i ikna edemediği ve bu sebeple transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Başakşehir, bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği James Rodriguez'de mutlu sona ulaşamadı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, Everton ile kiralama konusunda anlaşmasına karşın transferi bitiremedi.

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Son Dakika: Başakşehire transferi an meselesi olan James Rodriguezin İbiza tatili görüntüleri olay oldu
Son Dakika: Başakşehir'e transferi an meselesi olan James Rodriguez'in İbiza tatili görüntüleri olay oldu

James Rodriguez'in ikna olmadığı ve bu sebeple imzaların atılmadığı belirtildi.

Geçen sezon Everton formasıyla toplamda 26 maça çıkan James Rodriguez, 6 kez gol sevinci yaşarken 9 da asist yaptı.

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