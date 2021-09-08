Son Dakika Haberi... Başakşehir, James Rodriguez'i ikna edemedi!

Başakşehir, bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği James Rodriguez'de mutlu sona ulaşamadı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, Everton ile kiralama konusunda anlaşmasına karşın transferi bitiremedi.

James Rodriguez'in ikna olmadığı ve bu sebeple imzaların atılmadığı belirtildi.

Geçen sezon Everton formasıyla toplamda 26 maça çıkan James Rodriguez, 6 kez gol sevinci yaşarken 9 da asist yaptı.