Son Dakika: Başakşehir'e transferi an meselesi olan James Rodriguez'in İbiza tatili görüntüleri olay oldu
İstanbul'a transfer görüşmelerini tamamlamak için davet edilen James Rodriguez'in yeni tatil görüntüleri olay yarattı.
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Milli arada arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Everton'da gözden düştü.
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Başakşehir, kariyeri boyunca 140 milyon euro bonservis bedeli ödenen James Rodriguez için resmi teklif yaptı.
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Everton'ın Kolombiyalı yıldızı Rodriguez ile ilgilenen ve teklifini ileten Başakşehir, oyuncudan cevap beklerken; Rodriguez'in Rafael Benitez ile çalışmak istememesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.
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Türkiye'ye transferi gündemde olan James Rodriguez İbiza'da tatilde görüntülendi.
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İngiliz basını, transfer tahtasının kapanmasıyla birlikte yeni adresi merak konusu olan James Rodriguez'in tatile çıkmasının Türkiye'ye olası transferiyle bağlantılı olabileceğini yazdı.
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Oldukça kalabalık bir arkadaş grubu ile tatil yapan Kolombiyalı yıldızı magazinciler yakaladı.
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Lüks teknede tatilin tadını çıkaran James Rodriguez sigara içerken görüntülendi.
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Objektiflerin farkına varamayan oyuncu rahat hareketleriyle dikkat çekti.
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James Rodriguez ve menajerinin transfer görüşmelerini tamamlamak için kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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Geçen sezon Real Madrid'den bedelsiz olarak Premier Lig ekibi Everton'ın yolunu tutan ancak Ancelotti'nin gidişinin ardından takımdan ayrılma ihtimali beliren Kolombiyalı oyuncu, 31 Ağustos'ta kapanan Avrupa'daki transfer sezonunda herhangi bir yere gitmemişti.
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Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve 3 maçta puanla tanışamayan Medipol Başakşehir'in Kolombiyalı yıldız için Everton'a resmi teklifte bulunduğu iddia ediliyor.
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Bu transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.