Son Dakika Haberi | Ankaragücü'nde Fatih Mert'ten Cisse, Boyd ve Deniz Türüç itirafı

Takımın oyunu hakkında yapılan eleştirilere A Spor'da yanıt veren Mert, "Erman Toroğlu, 'Ankaragücü yerlerde sürünüyor' diyor ama takımım yerlerde sürünmüyor. Biz Galatasaray karşısında birçok eksikle çıktık. Lütfen biraz insaf. Mustafa Cengiz, bizim takımı tebrik etti." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'da kadrosuna kattığı Cisse'ye almak istediklerini belirten Mert, "Papiss Cisse'yi almak istedik, 1 milyon 300 bin euro istedi. Cisse'yi alsaydık, bütçenin 4'te 1'ini kullanmış olurduk. Sergen Yalçın ile transfer için görüştük ama Tyler Boyd'u bize önermediler. Deniz Türüç için Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile görüştük ama takımda kalmak istiyordu, sonrasında Başakşehir'e gitti." ifadelerini kullandı.

"YEDİ FUTBOLCUMUZ MAALESEF POZİTİFTİ"

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Fatih Mert, "Futbol konuşmak zorunda kaldığımız için üzgünüm. İzmir'de depremde vefat eden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bizim hafta içi Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularımız vardı. Yedi futbolcumuz maalesef pozitifti. Negatife dönmedi ve bu maçta oynayamadılar. Alper Potuk kart cezalısı olduğu için oynayamadı. Dokuz futbolcu eksik gelmek zorunda kaldık. Gelen arkadaşlar da burada elinden gelen çabayı, gayreti gösterdi. Buraya Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı puan almak için geldik." ifadelerini kullandı.

Yenildikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Mert, sözlerini şöyle tamamladı:

"ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ"

"MKE Ankaragücü'nün yeri burası değil. Diğer takımlardan 2 maç eksiğimiz var. Bundan sonraki haftalarda artık bizim için başlangıç olacak. İlk yarıdaki hakem kararlarının çok adil olmadığını düşünüyorum. Bize maalesef çabuk sarı kart gösteriliyor. Futbolcularımız sarı kart görünce ister istemez daha dikkatli oynamak zorunda kalıyor. Atılmamak için oynamak zorunda kalıyorlar. Biz bunu 2 hafta önce Rize deplasmanında da yaşadık. İkinci yarıyı 10 kişi oynamak zorunda kaldık. İlk yarıda Atakan'ın bir pozisyonu var. Ben tam bilmiyorum ama arkadaşlar penaltı olabilir diyor. Biz adil yönetim olsun istiyoruz çünkü zor şartlarda mücadele ediyoruz. Özellikle bugün buraya çok zor şartlarda geldik. Bundan sonrası için inşallah hakemler biraz daha dikkatli olsun istiyorum."