Son Dakika Haberi... Altay-Beşiktaş maçında Gökhan Töre tepkisi! Performansı olay oldu

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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 7. haftasında oynadığı Altay maçında Gökhan Töre'nin performansı gündem oldu.

29 yaşındaki futbolcu, sakatlık ve cezalar sebebiyle 11 eksiği olan Beşiktaş'ta sahaya ilk 11'de çıktı.

SERGEN YALÇIN ÇIKARMADI

İzmir'de oynanan maçta ilk yarıda 26 kez topla buluşan Gökhan Töre, 7 isabetli pas yaptı. Buna karşın sakatlıklar sebebiyle eli dar olan Sergen Yalçın, milli oyuncuyu sahada tuttu.

İkinci yarıda isabetli pası olmayan Töre, 76. dakikada kenara geldi ve yerini Umut Meraş'a bıraktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Siyah-beyazlı taraftarlar, Gökhan Töre'nin performansını sosyal medyada eleştirdi. Tecrübeli kanat oyuncusu için çok sayıda paylaşım yapıldı.

ATIBA 300. MAÇINA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki Atiba Hutchison Beşiktaş karşılaşmasıyla 300. resmi maçına çıktı.

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Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 246. kez görev aldı.

ALTAY'DA DA 2 DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalısı Khaly Thiam ile Thaciano'nun yerlerine, Beşiktaş maçında Serge Aka ve Ceyhun Gülselam'a şans verdi.