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Altay 2-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

#Altay#Beşiktaş#Süper Lig
Altay 2-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve üst üste ikinci maçında puan kaybı yaşadı. Altay'a galibiyet gollerini Kappel ve Bamba kaydetti.

Altay - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflarAltay - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflar
Altay - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflar

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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği mücadeleyi 2-1 kaybetti ve üst üste ikinci maçında puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken 48. dakikada Güven Yalçın, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

Altay, 57. dakikada Kappel ile skora denge getirirken son sözü 88. dakikada Bamba söyledi.

Bu sonuçla birlikte Altay puanını 15'e yükseltti ve zirveye yerleşti. Beşiktaş ise 14 puanla ikinci sıraya geriledi. 

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

10. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Altaylı savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan De Souza'nın şutunda, kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

14. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'la topa müdahale eden Kenan Karaman'ın vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Kenan Karaman'ın topa elle temas ettiğini tespit eden Fırat Aydınus, filelere giden topu gol olarak geçerli saymadı.

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22. dakikada Nsakala'nın kontrol edemediği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada sol kanattan Cebrail'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Altay: Lis, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba.

Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Serdar, Atiba, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan, Salih, Kenan.

 

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#Altay#Beşiktaş#Süper Lig