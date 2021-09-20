Son Dakika Haberi... Almanya'da Stefan Kuntz sonrası kararı verildi! A Milli Takım'a imza attı, yerine Miroslav Klose geçiyor

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Spor Arena Dış Haber - A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Stefan Kuntz getirildi. Bugün gerçekleştirilen törende Alman teknik adam, 3 yıllık sözleşme imzaya atarken Almanya Futbol Federasyonu da harekete geçti.

U21 TAKIMINDAKİ GÖREVİNDEN AYRILDI

2016 yılından beri Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Kuntz, Türkiye'ye gelmek için görevini bıraktı.

Alman basını ise Stefan Kuntz'dan boşalan koltuğa getirilecek ismi duyurdu.

Son olarak Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük yapan Miroslav Klose'ye Almanya U21 Milli Takımı'nın emanet edileceği belirtildi.

Daha önce 2016-2018 yıllarında Almanya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Klose, geçtiğimiz yaza kadar da Bayern Münih'te görev aldı.

ALMAN FUTBOLUNUN EFSANESİ

Kulüp kariyerinde 668 resmi maça çıkan Miroslav Klose, 258 gol, 134 asistlik performans sergiledi.

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Almanya Milli Takımı formasını da 137 kez terleten efsane isim, 71 kez ağları havalandırdı.

DÜNYA KUPASI ZAFERİ VE GOL KRALLIĞI

2006 Dünya Kupası'nda 5 golle gol krallığının zirvesinde yer alan Klose, 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın kadrosunda bulunuyordu.

Ayrıca efsane oyuncu, 2 Bundesliga, 2 Alman Kupası, 1 İtalyan Kupası, 3 Almanya Lig Kupası ve 2 Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

BAŞARI İSTİKRARINI SÜRDÜREBİLECEK Mİ?

Klose'nin, 2016-2021 yılları arasında Stefan Kuntz'un yakaladığı istikrarı yakalayıp yakalamayacağı da merak ediliyor.

Yönetici profili ile devam ettiği yıllardan sonra 2016 senesinde saha kenarına yeniden çıkan Stefan Kuntz, Almanya U21 Milli Takımı’nın başına geçti. Oynattığı futbolla beğeni toplayan Alman çalıştırıcı, 2017 ve 2021 Avrupa Şampiyonası’nda ülkesini zafere ulaştırırken 2019’da ise finale çıkmasına rağmen jenerasyonuyla bir diğer favori olan İspanya’ya kaybetti. Takımını 4-3-3 taktiğiyle oynatan Kuntz, yetiştirici kimliği ile Almanya’da son yıllarda büyük beğeni topladı